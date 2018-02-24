ليفربول يخطف وصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

صعد نادي ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ويستهام يونايتد، 4-1، ضمن منافسات الجولة 28.

أهداف الريدز حملت توقيع الألماني إيمري تشان في الدقيقة 29، والمصري محمد صلاح في الدقيقة 51، والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 57، والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 77 وتكفل ميشيل أنطونيو بتسجيل هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة ليحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ويستهام عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

ليستر سيتي:

من جهته عمق فريق ليستر سيتي جراح ضيفه ستوك سيتي وتعادل معه 1 -1.

تقدم السويسري شيردان شاكيري بهدف لستوك سيتي في الدقيقة 43، ولكن ليستر أدرك التعادل بنيران صديقة، حيث سجل جاك بوتلاند حارس ستوك هدفاً بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70، بعدما أخطأ في التصدي لتمريرة مارك البريتون.

ورفع ليستر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن مقابل 26 نقطة لستوك في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وست بروميتش:

وتزايدت معاناة وست بروميتش بهزيمته أمام ضيفه هيديرسفيلد بهدفين مقابل هدف.

سجل راجيف فان لابارا وستيف موني هدفي هيديرسفيلد في الدقيقتين 48 و56 وتكفل كريج داوسون بتسجيل هدف وست بروميتش الوحيد في الدقيقة 64.

ورفع هيديرسفيلد30 نقطة في المركز الرابع عشر، وظل وست بروميتش في المركز العشرين الأخير برصيد 20 نقطة.