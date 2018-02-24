ريال مدريد يحتفظ بالمركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نادري ريال مدريد توهجه الأخير، وحصده للانتصارات في الدوري الإسباني حيث دك شباك ديبورتيفو ألافيس برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 25 من الليغا.

اللقاء شهد تألقاً لافتاً من الدون كريستيانو رونالدو الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 44 61، بينما أضاف النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الثالث في الدقيقة 46، والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، وقلص الفارق مع برشلونة إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 28 نقطة في المركز الـ 16.