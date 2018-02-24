الأسترالي دينيس يفوز بمرحلة ضد الساعة في طواف أبو ظبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تُوج الأسترالي روهان دينيس، بطلاً لسباق ضد الساعة المرحلة الرابعة من طواف أبوظبي الدولي للدراجات الهوائية، ليخطف صدارة الترتيب العام من الإيطالي إيليا فيفياني.

وقطع دينيس مسافة السباق البالغة 12.6 كلم والتي أقيمت للمرة الأولى في طواف أبوظبي، بزمن 14 دقيقة و21 ثانية، متفوقاً على الإسباني جوناثان كاستروفيخو، وزميله في فريق بي ام سي مواطنه ميليس سكوتسون.

وتمثلت أكبر مفاجآت هذا السباق بمعاناة بطل العالم في سباق ضد الساعة الهولندي طوم دومولين الذي تأخر أصلاً في الانطلاق، بانفجار أحد الإطارات قبل 5 كلم من خط النهاية فانقض الأسترالي على الطليعة وتشبث بها حتى نهاية السباق.



وسمح الفوز لدينيس بتصدر الترتيب العام للطواف بزمن 11 ساعة و21 دقيقة و10 ثوان وبفارق 14 ثانية أمام كاستروفيخو و16 عن سكوتسون، مما ينبئ بمنافسة شرسة على اللقب في ختام الطواف الأحد، والذي يشهد إقامة المرحلة الخامسة الجبلية والأخيرة لمسافة 199 كلم.