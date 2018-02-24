دنفر ناغتس يتخطى سان أنطونيو سبيرز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن فريق دنفر ناغتس من تخطي عقبة فريق سان أنطونيو سبيرز، ضمن منافسات الجولة الـ 60 من دوري السلة الأميركي، وهزمه بواقع 122 نقطة مقابل 119، ليحقق دنفر فوزه الـ 33 هذا الموسم.

في النصف الأول تقدم دنفر بـ 25 نقطة مقابل 23، وفي الربع الثالث سجل نيكولا جوكيتش سلة خاطفة ساعدت فريق دنفر في التقدم بـ 71 نقطة مقابل 69.

وفي الربع الأخير تقدم فريق دنفر بـ 116 نقطة مقابل 114 نقطة بعد سلة سجلها غاري هاريس.

التنافس استمر بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة من اللقاء، لكن دنفر نجح في الحفاظ على تقدمه البسيط والفوز بـ 122 نقطة مقابل 119 نقطة.