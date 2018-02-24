محكمة "كاس" تقصي الروسية سيرجييفا من أولمبياد بيونغ تشانغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد أن أكدت اختبارات المنشطات تناولها مادة محظورة، قامت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، بإقصاء الروسية ناديجدا سيرجييفا من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حالياً في كوريا الجنوبية، بيونغ تشانغ 2018.

وكان مسؤولو الاتحاد الروسي للزلاجات الجماعية "بوبسلي"، ومسؤولون عن بعثة الرياضيين الروس في بيونج تشانج، أعلنوا أمس الجمعة أن تحاليل عينات سيرجييفا، التي أحرزت المركز الثاني عشر في منافسات الزلاجات الجماعية لزوجي السيدات، جاءت بنتائج إيجابية وأظهرت وجود مادة "تريميتازيدين" المحظورة.