ليديكا تدخل تاريخ الأولمبياد الشتوي بذهبيتين في رياضتين مختلفتين

الشارقة 24 – أسعد خليل :



من الباب الواسع، دخلت التشيكية أستر ليديكا، تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، بعدما أصبحت أول متزلجة تحرز ذهبيتين في رياضتين مختلفتين، بتتويجها السبت بذهبية السباق الطويل المتوازي في ألواح التزلج، بعد أن طوقت عنقها بالمعدن الأصفر في سباق التعرج السوبر طويل، السبت الماضي.



وتفوقت ليديكا في المباراة النهائية، على الألمانية سيلينا يورغ، في حين أكملت الألمانية الأخرى رامونا هوفماينستر المنصة.



وكانت ليديكا، قد حققت مفاجأة من العيار الثقيل، بإحرازها ذهبية التعرج السوبر طويل، لا سيما بأنها تحققت على حساب الأميركية ليندساي فون، التي كانت مرشحة فوق العادة لإحراز الذهبية، وعلى النمساوية آنا فيث حاملة اللقب، قبل 4 سنوات في سوتشي.