"فوكس" الألمانية: قطر مهددة بسحب استضافة مونديال 2022

الشارقة 24:



أعلنت مصادر مطلعة، أنها حصلت على معلومات تؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيقوم بإعادة النظر واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف المقبل، حول استضافة قطر بطولة كأس العالم عام 2022، مشيرة إلى أن نسخة 2018 ستقام في روسيا، على الرغم من شبهات حول فوزها باستضافة البطولة.



ونقلت مجلة "فوكس" الألمانية، عن المصادر، أن قطر مهددة بسحب مونديال 2022 منها، على خلفية الفضائح التي شابت فوزها بالاستضافة، وأن "فيفا" قام مؤخراً بتغيير إجراءات الاستضافة، وسيفتح في المستقبل، باب التصويت على هذا الإجراء أمام جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 211.



وأوضحت المجلة، أنه في التصويت الذي تم لروسيا وقطر، فقد كان يحق لأربعة وعشرين عضواً فقط التصويت أمام اللجنة التنفيذية السابقة، ولكن بسبب ضرورة النزاهة في هذه القضية يبدو الآن أنه ستظهر العديد من العواقب الوخيمة، وأشارت إلى تردد الكثير من الأحاديث في الأوساط الرياضية حول الفساد الذي شاب استضافة قطر للبطولة وشرائها أصوات لجنة التصويت، وخاصة مع اندلاع الأزمة مع جيرانها، ولفتت إلى وجود مؤشرات قوية بسحب استضافة كأس العالم من قطر، وخسارتها لحق بث ونقل مباريات كأس العالم في روسيا، الصيف المقبل.



وأشارت المصادر، إلى توفر معلومات تُشير إلى استضافة المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة بطولة 2022 بعد سحبها من قطر.



وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، قد قال خلال الإعلان عن نتائج المجموعات المشاركة في مونديال روسيا 2018: "مع كامل الأسف هناك ماض سيء، ويجب أن نتعلم من ذلك والتركيز على القادم".



وتتلقى قطر انتقادات لاذعة منذ سبتمبر عام 2010 حول خلفيات فوزها باستضافة البطولة، وظهرت الكثير من التفاصيل المشبوهة، في تحقيق أجراه رئيس اللجنة الأخلاقية السابق في "فيفا" مايكل غارسيا، وفقاً للمجلة الألمانية.