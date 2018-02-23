أرسنال الإنجليزي يواجه ميلان الإيطالي في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سيواجه ميلان الإيطالي، نظيره أرسنال الإنجليزي، في ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بحسب القرعة التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وأوقعت القرعة بوروسيا دورتموند الألماني في مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي المواجهات الأخرى بالدور نفسه، يلتقي لاتسيو الإيطالي مع دينامو كييف الأوكراني ولايبزج الألماني مع زينيت سان بطرسبرج الروسي وسيسكا موسكو الروسي مع ليون الفرنسي ومارسيليا الفرنسي مع أتلتيك بلباو الإسباني وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع فيكتوريا بلزن التشيكي.