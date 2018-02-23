مانشستر يونايتد يبحث عن الحفاظ على وصافة الدوري الإنجليزي أمام تشلسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أولدترافورد، الذي يحتضن قمة مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين مانشستر يونايتد الوصيف، وتشلسي صاحب المركز الرابع.

ويتطلع فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، إلى تخطي عقبة البلوز للحفاظ على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي شهدت فوز تشيلسي 1-0، ولكنه يتعين عليه التوجه لملعب أولد ترافورد، الخاص بمانشستر يونايتد، والذي فاز فيه مرتين فقط في آخر 12 زيارة.

ولعب أيضاً مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، وانتزع تعادلاً سلبياً أمام مضيفه إشبيلية الإسباني أول بفضل حارس مرماه الإسباني الرائع ديفيد دي خيا.