مونفيس يبلغ ربع نهائي بطولة ريو دي جانيرو للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل :



واصل الفرنسي جايل مونفيس، تقدمه في بطولة ريو دي جانيرو المفتوحة للتنس، بعد بلوغه ربع النهائي على حساب الكرواتي مارين سيليتش.



وكان مونفيس قد تقدم بستة أشواط لثلاثة، عندما أوقفت الأمطار المباراة .



وبعدما عاد اللاعبان لاستكمال المباراة، احتاج مونفيس لخمس دقائق فقط للفوز بالشوط الحاسم، والفوز على المرشح الأول للبطولة، والمصنف الثالث عالمياً، بواقع 3/6 و6/7.



اللاعب الفرنسي المصنف حالياً في المركز الـ 39 عالمياً، يلعب في دور الثمانية أمام الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، الذي فاز بدوره على مواطنه فيديركو ديلبونيس.