لايبزيج ولوكوموتيف وأتلتيكو ولاتسيو في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل :





تأهل لايبزيج الألماني لدور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته 2-0، أمام ضيفه نابولي الإيطالي.

استفاد لايبزيج من فوزه ذهابا 3 - 1 على نابولي خارج ملعبه، ليتفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، طبقاً للائحة المسابقة.

لوكوموتيف موسكو الروسي

كما صعد لوكوموتيف موسكو الروسي لذات الدور، عقب فوزه بهدف نظيف على ضيفه نيس الفرنسي في إياب دور الـ 32 للمسابقة القارية.

وكان الفريق الروسي قد فاز 3 - 2 في مباراة الذهاب التي جرت بفرنسا يوم الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل للدور التالي عن جدارة بعدما فاز 4 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويدين لوكوموتيف موسكو بالفضل في تحقيق الفوز اليوم إلى لاعبه إيجور دينيسوف، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30.

أتلتيكو مدريد

كما بلغ أتلتيكو مدريد الإسباني الدور ذاته، بفوزه على ضيفه كوبنهاغن بهدف نظيف حمل توقيع نجمه الفرنسي، كيفن جاميرو، في الدقيقة السابعة، ليكرر تفوقه على نظيره الدنماركي، الذي تغلب عليه ذهاباً 4 - 1.

دينامو كييف

كما حجز دينامو كييف الأوكراني مقعده في الدور المقبل، بعدما اقتنص تعادلاً سلبياً بطعم الفوز من ضيفه أيك أثينا اليوناني، وذلك بعدما تعادل معه 1 - 1 في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة اليونانية الأسبوع الماضي.

ليون الفرنسي

صعد ليون الفرنسي لدور الستة عشر أيضاً، بفوزه 1 - صفر على مضيفه فياريال الإسباني، حيث كان الفريق الفرنسي قد فاز 3 - 1 في مباراة الذهاب.

لاتسيو الإيطالي

حقق لاتسيو الإيطالي فوزاً كبيراً 5-1، على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني، ليعوض خسارته صفر - 1 في مباراة الذهاب، ويواصل مسيرته في المسابقة القارية.