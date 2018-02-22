بفوزه على ريمو

إنترناسيونال يبلغ الدور الثالث لبطولة كأس البرازيل لكرة القدم

  • الخميس 22, فبراير 2018 في 9:30 ص
  • فرحة إدنيلسون بهدف الفوز
    فرحة إدنيلسون بهدف الفوز
تأهل فريق إنترناسيونال إلى الدور الثالث في بطولة كأس البرازيل لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على مضيفه ريمو، بهدفين مقابل هدف.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف ريمو على استاد مانغويراو في مدينة بيليم فريق إنترناسيونال في الدور الثاني لكأس البرازيل لكرة القدم.

تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 19 بتسديدة قوية في الشباك من فيليب ماركيز.

إنترناسيونال احتاج إلى 6 دقائق فقط لإدراك التعادل، فقد سجل ليوناردو دامياو هدفه الأول في الموسم ليسجل هدف التعادل للفريق.

وأحرز إدنيلسون هدفاً لفريق إنترناسيونال في الدقيقة الـ 30 ساعده على التقدم بهدفين مقابل هدف.

وأهدر لاعب ريمو، إليلتون، فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ 76.

ثم حافظ إنترناسيونال رغم ذلك على تقدمه ليفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف، ويتأهل إلى الدور الثالث لكأس البرازيل.