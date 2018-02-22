شاختار دونتسيك يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



حقق شاختار دونتسيك الأوكراني، فوزاً ثميناً على ضيفه روما الإيطالي، 2-1، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم روما بهدف في الدقيقة 41 عن طريق سينجيز أوندير.

سرعان ما استعاد شاختار اتزانه في الشوط الثاني، ليدرك فاكوندو فيريرا التعادل في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 71، أضاف فريد الهدف الثاني لشاختار من خلال ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

بتلك النتيجة تأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب، التي ستقام بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية الشهر المقبل.



يكفي شاختار التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك مرتين على الأقل، من أجل مواصلة مغامرته في البطولة.