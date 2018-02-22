إشبيلية يفرض التعادل السلبي على مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:



سقط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بفخ التعادل السلبي أمام مضيفه إشبيلية الإسباني ، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهما خلال الـ 90 دقيقة.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى مباراة العودة التي ستقام الشهر المقبل على ملعب "أولد ترافورد" معقل يونايتد.

يكفي أشبيلية التعادل الإيجابي بأي نتيجة لمواصلة مسيرته في المسابقة، فيما بات يتعين على مانشستر يونايتد ضرورة تحقيق الفوز إذا أراد الاستمرار في البطولة، التي توج بها في 3 مناسبات.