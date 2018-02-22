ريال مدريد يستعيد المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق ريال مدريد، فوزاً ثميناً على ليغانيس، 3-1، في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الـ 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بادر ليغانيس بالتسجيل مبكراً عن طريق أوناي بوستينزا في الدقيقة السادسة، وتعادل لوكاس فاسكيز سريعاً لمصلحة الريال في الدقيقة 11.

استغل الريال حالة الارتباك التي عانى منها دفاع ليغانيس، ليضيف كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 29، فيما تكفل المدافع المخضرم سيرخيو راموس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رد الريال اعتباره أمام ليغانيس، الذي تسبب في الإطاحة بالفريق الملكي من دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة "المتصدر"، في حين تجمد رصيد ليغانيس، عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.