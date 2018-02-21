نابولي يتطلع لقلب الطاولة على لايبزيج الألماني في الدوري الأوروبي

جانب من تدريبات نابولي

الشارقة 24 - أسعد خليل:



يتطلع نابولي الإيطالي إلى رد اعتباره وقلب الطاولة على نظيره لايبزيج الألماني، في إياب دور الـ 32 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



ويحتاج نابولي متصدر الدوري الإيطالي لتقديم أفضل ما لديه في مباراة الغد على ملعب لايبزيج لتعويض خسارته 1/3 على ملعبه أمام الفريق الألماني في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.



وينتظر أن تكشف التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الغد عن أولويات نابولي في الموسم الحالي وما إذا كان مديره الفني ماوريسيو ساري لا يزال لديه الرغبة في المنافسة على لقب هذه البطولة أم أن تركيزه أصبح منصباً بشكل تام على لقب الدوري الإيطالي.