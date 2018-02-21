كاشيما الياباني يتصدر المجموعة الثامنة في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:



صعد كاشيما أنتلرز الياباني إلى صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه سوون سامسونج الكوري الجنوبي، 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية.



تقدم كاشيما أنتلرز بهدفين سجلهما مو كانازاكي في الدقيقتين 8 و58 ورد بلووينجز بهدفه الوحيد في الدقيقة 89 وسجله كريستوفام، علماً بأن زميله ديان داميانوفيتش أهدر فرصة التسجيل للفريق الكوري من ضربة جزاء في الدقيقة 25.



وبهذا الفوز رفع أنتلرز رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الأول وتراجع بلووينجز إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.