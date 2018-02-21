بايرن ميونيخ يضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات بايرن ميونيخ قاب قوسين أو أدنى من التأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على بشكتاش، 5-0، في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

تقدم الفريق البافاري بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 43، وأضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يسجل مولر الهدف الثاني له والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 66.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 79 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 88.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 14 مارس المقبل.

وكان بايرن ميونخ صعد لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان، فيما صعد بشكتاش لهذا الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط أمام بورتو الوصيف.