مانشستر يونايتد يأمل باستعادة هيبته الأوروبية أمام إشبيلية بدوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:



يعود مانشستر يونايتد بقوة إلى الساحات الأوروبية، حيث يلاقي إشبيلية الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وكان مانشستر يونايتد عنصراً منتظماً في هذه الأدوار الفاصلة تحت قيادة مديره الفني الأسبق الأسطورة الاسكتلندي سير اليكس فيرجسون، ولكنه غاب عن الأدوار الفصلة للبطولة في السنوات الثلاث الماضية.



ويعود الفريق للظهور في هذه الأدوار من خلال مواجهة صعبة للغاية الأربعاء على ملعب إشبيلية، الذي توج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي لثلاثة مواسم متتالية، من 2014 إلى 2016 قبل أن يفوز مانشستر يونايتد باللقب ذاته في الموسم الماضي، ليكون طريقه إلى المشاركة في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم.



وخلال السنوات التي قضاها فيرجسون في تدريب الفريق، توج مانشستر يونايتد بلقب دوري الأبطال مرتين، وخسر النهائي مرتين، وبلغ الأدوار الفاصلة للبطولة 15 مرة.