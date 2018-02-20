فولفسبورج الألماني يتعاقد مع المدرب برونو لاباديا

الشارقة 24 - أسعد خليل:



عقب الرحيل المفاجئ للمدرب مارتين شميت، تعاقد نادي فولفسبورج الألماني مع المدرب برونو لاباديا.



وجاء ذلك بعد 16 شهراً ابتعد خلالها لاباديا البالغ من العمر 52 عاماً، والمدرب السابق لباير ليفركوزن وهامبورج وشتوتجارت، عن العمل في كرة القدم.



وأصبح لاباديا بذلك ثالث مدرب يتولى مسؤولية فولفسبورج، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الألماني، هذا الموسم.



ورحل شميت عن تدريب فولفسبورج بشكل مفاجئ بعد خمسة أشهر فقط من توليه المنصب خلفاً للهولندي أندريس يونكر، الذي أنقذ الفريق من الهبوط في الموسم الماضي.