برشلونة يستعد للثأر من تشلسي في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع نادي برشلونة لنقل هيمنته الكبيرة في الدوري الإسباني، إلى الساحات الأوروبية، عندما يواجه تشلسي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتمثل المباراة اليوم مواجهة من نوع خاص لأربعة من عناصر التشكيلة الأساسية لبرشلونة، حيث لا تزال ذكريات المباراة على هذا الملعب في 2009 حاضرة في أذهانهم.

وشارك كل من أندريس إنييستا وليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه مع برشلونة في مباراة 2009 بجولة الإياب في الدور قبل النهائي للبطولة، وسجل إنييستا هدف التعادل 1 / 1 في الوقت بدل الضائع للمباراة ليقود فريقه على نهائي البطولة، نظراً لانتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب برشلونة.

ويتطلع برشلونة حالياً إلى أول ألقابه في البطولة منذ 2015، ويتطلع الرباعي إلى ذكريات المواجهة مع تشيلسي في 2009 .

ومع فوز برشلونة على إيبار بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع، مدد الفريق سجله الخالي من الهزائم في المسابقة المحلية إلى 31 مباراة متتالية منها 24 مباراة في الموسم الحالي وآخر 7 مباريات في الموسم الماضي.