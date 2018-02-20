آينتراخت فرانكفورت يصعد للمركز الثالث في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب آينتراخت فرانكفورت، من التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه لايبزيج، 2-1، في ختام منافسات الجولة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم المهاجم الفرنسي الشاب جان كيفن أوجستين بهدف للايبزج في الدقيقة 13، ولكن المدافع الأميركي تيموثي تشاندلر أدرك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 21، وبعد 5 دقائق فقط سجل الغاني كيفين برنس بواتينج هدف الفوز لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع فرانكفورت رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيج صاحب المركز الخامس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالبوندسليغا إلى دوري أبطال أوروبا.