بذكريات 2012

تشلسي يأمل في تخطي عقبة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي الأبطال

  • الثلاثاء 20, فبراير 2018 في 1:32 ص
  • جانب من تدريبات الأبطال
    جانب من تدريبات الأبطال
أجرى نادي تشلسي الإنجليزي حصة تدريبية أخيرة، تحضيراً لمواجهة برشلونة الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمام تشلسي الإنجليزي مهمة صعبة على أرضه الثلاثاء، عندما يستقبل برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي، لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الفريقان التقيا 12 مرة في دوري الأبطال منذ 2000 وفاز تشلسي أربع مرات وفاز برشلونة في ثلاث مرات، والتعادل كان في خمس مباريات.

لكن البلوز كانت له الأفضلية في آخر مرة التقيا فيها، في نصف نهائي 2012 وهي السنة التي فاز فيها الأزرق باللقب.

ليونيل ميسي لم يسجل في شباك تشلسي في ثماني مباريات، وهو أسوأ سجل له أمام أي فريق.

المدرب أنتونيو كونتي سيعتمد على إيدين هازار، وسيختار في رأس الحربة بين ألفارو موراتا وأوليفي جيرو.