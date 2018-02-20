تشلسي يأمل في تخطي عقبة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أمام تشلسي الإنجليزي مهمة صعبة على أرضه الثلاثاء، عندما يستقبل برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي، لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



الفريقان التقيا 12 مرة في دوري الأبطال منذ 2000 وفاز تشلسي أربع مرات وفاز برشلونة في ثلاث مرات، والتعادل كان في خمس مباريات.



لكن البلوز كانت له الأفضلية في آخر مرة التقيا فيها، في نصف نهائي 2012 وهي السنة التي فاز فيها الأزرق باللقب.



ليونيل ميسي لم يسجل في شباك تشلسي في ثماني مباريات، وهو أسوأ سجل له أمام أي فريق.



المدرب أنتونيو كونتي سيعتمد على إيدين هازار، وسيختار في رأس الحربة بين ألفارو موراتا وأوليفي جيرو.