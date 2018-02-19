بايرن ميونيخ يسعى لعبور بشكتاش في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:



يتطلع بايرن ميونيخ، إلى نقل هيمنته للدوري الألماني، إلى الساحات الأوروبية، عندما يواجه في دوري أبطال أوروبا، بشكتاش في ذهاب دور الـ 16.



ويتطلع بايرن إلى تكرار إنجاز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) مع عودة يوب هاينكس لتدريب الفريق في وسط الموسم الحالي حيث سبق لنفس المدرب أن قاد الفريق لهذه الثلاثية التاريخية في 2013.



ومع الهيمنة التامة لبايرن على البوندسليجا هذا الموسم، قد تتفهم الجماهير وتصفح عن أي كبوة مفاجئة للفريق في أي مباراة ولكن البايرن نجح في قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على فولفسبورج رغم إهدار ضربة جزء خلال المباراة.



ويتفوق بايرن على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني في جدول البوندسليجا بفارق 19 نقطة بعد مرور 23 من 34 مرحلة في المسابقة، ويقترب بايرن من الفوز بلقب البطولة للموسم السادس على التوالي.