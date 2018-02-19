الحكم يطرد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة ديربي بالبرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وقع اشتباك بين اللاعبين في مباراة لدوري ولاية باهيا البرازيلية لكرة القدم بين فريقي فيتوريا و باهيا. ما اضطر الحكم لطرد 9 لاعبين من الطرفين.

وانتهت المباراة بقرار من حكم اللقاء مع حلول الدقيقة 32 من الشوط الثاني إثر نشوب مشاجرة بين لاعبي الفريقين المذكورين.

ونال 5 لاعبين من صفوف فيتوريا البطاقة الحمراء، ليصبح عدد لاعبيه المتبقين داخل الملعب 6 فقط، وهو العدد الذي يقل بلاعب واحد عن الحد الأدنى قانوناً والذي يتعين استيفائه من أجل استمرار المباراة.

ونشبت المشاجرة بين الطرفين بعد أن أحرز اللاعب فينيسيوس، نجم نادي باهيا، هدف التعادل لصالح فريقه، الذي كان متأخراً بهدف دون رد، من ركلة جزاء.

واحتفل اللاعب بهدفه أمام جماهير فيتوريا، وهو ما فسره لاعبو الأخير بأنه نوع من الإهانة والاستفزاز.