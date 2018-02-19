النجم السويسري فيدرر يقبض بقوة على صدارة التصنيف العالمي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمسك السويسري المخضرم روجيه فيدرر، بصدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، بعد تتويجه رسمياً ببطولة روتردام العالمية للتنس، ليصبح رسمياً أكبر لاعب سناً يتصدر التصنيف.

وانتزع فيدرر البالغ من العمر 36 عاماً، الصدارة من النجم الإسباني رافاييل نادال، ليحطم الرقم المسجل باسم أندريه أجاسي الذي كان أكبر لاعب سنا يتصدر التصنيف وذلك في عمر الـ 33 عاماً.

وصعد البلغاري جريجور ديميتروف، الذي خسر أمام فيدرر في نهائي روتردام، إلى المركز الرابع، كما صعد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون من المركز 11 إلى التاسع.

ترتيب اللاعبين :



1- السويسري روجيه فيدرر في المركز الأول برصيد 10105 نقاط



2- الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9760 نقطة



3- الكرواتي مارين سيليتش في المركز الثالث برصيد 4960 نقطة



4- البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الرابع برصيد 4635 نقطة



5- الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4450 نقطة



6- النمساوي دومينيك ثيم في المركز السادس برصيد 4220 نقطة



7- البلجيكي ديفيد جوفين في المركز السابع برصيد 3280 نقطة



8- الأميركي جاك سوك في المركز الثامن برصيد 2880 نقطة



9- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز التاسع برصيد 2825 نقطة



10- الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز العاشر برصيد 2815 نقطة.