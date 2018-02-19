فريق ليبرون جيمس يفوز بمباراة النجوم على حساب فريق كوري

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضافت مدينة لوس أنجلوس الأميركية مباراة نجوم دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة، وهي مباراة جمعت بين فريق ليبرون جيمس من ناحية وفريق آخر يحمل اسم النجم، ستيفن كوري، وذلك في خلاف واضح لما اعتادت عليه الجماهير منذ عام 1951 عندما كانت مباراة النجوم تجمع بين فريق يمثل المجلس الغربي وآخر يمثل المجلس الشرقي، بينما أتيحت الفرصة هذا العام للنجمين اختيار التشكيلة التي تروق لهما.

المباراة شهدت أداءً مذهلاً من ليبرون جيمس الذي سجل 29 نقطة في اللقاء ليقود فريقه للتغلب على فريق ستيفن كوري بـ 148 نقطة مقابل 145.

ويبدو أن هذه الطريقة الجديدة لاختيار اللاعبين لمباراة النجوم راقت للاعبين فقد قدموا أداءً أمتع الجماهير.