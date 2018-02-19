ريال مدريد يكتسح بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استفاد ريال مدريد من الحالة المعنوية الكبيرة التي يعيشها، عقب الفوز على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، ودك شباكTop of Form ريال بيتيس، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات المرحلة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال مدريد بهدف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ 11 وتعادل عيسى ماندي لبيتيس في الدقيقة الـ 34 وسجل ناتشو فيرنانديز، لاعب الريال، الهدف الثاني لبيتيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم بيتيس 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرخيو راموس هدف التعادل للريال في الدقيقة 50، ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني له، والثالث للريال في الدقيقة 59، وهو الهدف رقم 6 آلاف للريال في الدوري الإسباني على مدار تاريخه، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 65 وسجل سرجيو ليون الهدف الثالث لبيتيس في الدقيقة 85 قبل أن يسجل كريم بنزيمه الهدف الخامس للريال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة خلف جيرونا.