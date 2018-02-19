دورتموند يخطف وصافة الدوري الألماني وشتوتغارت يحقق فوزه الثاني توالياً

الشارقة 24 – أسعد خليل :



صعد بوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 23.



هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق ماركو ريوس في الدقيقة الـ 32.



وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 31 نقطة في المركز العاشر.



شتوتغارت



وفي لقاء آخر حقق شتوتغارت فوزه الثاني على التوالي، بتغلبه على مضيفه أوجسبورج 1-0.



ويدين شتوتغارت بهذا الفوز للاعبه ماريو جوميز، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27، وبهذه النتيجة رفع شتوتغارت رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين تجمد رصيد أوجسبورج، عند 31 نقطة في المركز الثامن.