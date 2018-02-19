السويسري روجيه فيدرر يتوج ببطولة روتردام للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:



واصل السويسري المخضرم روجيه فيدرر، المصنف الأول عالمياً، انطلاقته الرائعة في العام الجديد، وتوج بلقب بطولة روتردام، للمرة الثالثة في تاريخه، بتغلبه في المباراة النهائية على البلغاري جريجور ديميتروف، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 / 6-2.



ورفع فيدرر رصيده من الألقاب إلى 97 لقباً من بينها 20 لقباً في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، ليقترب فيدرر بهذا خطوة جديدة على طريق معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في مسيرته الرياضية والمسجل باسم الأميركي جيمي كونورز بـ 109 ألقاب.