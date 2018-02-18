ضمن منافسات الجولة الـ 25

نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي وسط ملاحقة قوية من يوفنتوس

  • الأحد 18, فبراير 2018 في 8:58 م
  • من لقاء نابولي وسبال
    من لقاء نابولي وسبال
تمسك نابولي بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه سبال، بهدف نظيف، فيما واصل يوفنتوس ملاحقته للمتصدر بفوزه على جاره تورينو، 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 25.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه سبال، بهدف نظيف، في المرحلة الـ 25 للمسابقة.

هدف نابولي الوحيد حمل توقيع البرازيلي آلان دور في الدقيقة السادسة.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد سبال، الذي تكبد خسارته الـ 14 في البطولة هذا الموسم، والخامسة في مبارياته الـ 7 الأخيرة بالمسابقة، عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

يوفنتوس يحافظ على الوصافة

من جانبه، واصل يوفنتوس مطاردة نابولي، بعدما تغلب على مضيفه تورينو، بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي أليكس ساندرو في الدقيقة الـ 33.

ليرتفع رصيد يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ 6 الأخيرة، إلى 65 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند 36 نقطة في المركز التاسع.