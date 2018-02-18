نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي وسط ملاحقة قوية من يوفنتوس

الشارقة 24 – أسعد خليل:



عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه سبال، بهدف نظيف، في المرحلة الـ 25 للمسابقة.



هدف نابولي الوحيد حمل توقيع البرازيلي آلان دور في الدقيقة السادسة.



وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد سبال، الذي تكبد خسارته الـ 14 في البطولة هذا الموسم، والخامسة في مبارياته الـ 7 الأخيرة بالمسابقة، عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.



يوفنتوس يحافظ على الوصافة



من جانبه، واصل يوفنتوس مطاردة نابولي، بعدما تغلب على مضيفه تورينو، بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي أليكس ساندرو في الدقيقة الـ 33.



ليرتفع رصيد يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ 6 الأخيرة، إلى 65 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند 36 نقطة في المركز التاسع.