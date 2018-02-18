مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مواجهة قوية، تجمع بين حاملي لقب آخر نسختين من البريميير ليغ ليستر سيتي وتشيلسي على الترتيب.



وكان ليستر سيتي أول المتأهلين لربع النهائي، بعدما تخطى عقبة شيفلد يونايتد، الدرجة الثانية، بهدف نظيف، بينما أكرم الفريق اللندني ضيافة هال سيتي، الدرجة الثانية، برباعية نظيفة.



بينما سيستقبل مانشستر يونايتد، الذي فاز على هدرسفيلد تاون بثنائية نظيفة، على ملعبه "أولدر ترافورد" برايتون آند هوف ألبيون، الذي تغلب على كوفنتري سيتي.

وسيرحل ساوثامبتون لمواجهة المتأهل من مباراة الإثنين المقبل بين ويغان أتلتيك، الدرجة الثالثة، ومانشستر سيتي.



أما آخر المواجهات فستجمع المتأهل من مواجهة الإعادة بين سوانزي سيتي وشيفلد وينزداي، بالفائز من مباراة اليوم الأحد بين روشديل، الدرجة الثالثة، وتوتنهام هوتسبر.



وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 16 وحتى 19 مارس المقبل.