هيرنفين يوقف سلسلة انتصارات آيندهوفن في الدوري الهولندي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمل بي إس في آيندهوفن في تحقيق نصر يساعده على رفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على لقب الدوري الهولندي الممتاز، فريق أياكس، إلى 10 نقاط عندما استضاف فريق هيرنفين.

بدأ صاحب الأرض المباراة بشكل جيد وتقدم في الدقيقة 34 بهدف أحرزه اللاعب سنتياغو أرياس إثر ركنية من هيرفينغ لوزانو، ثم أضاف لوك دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ولعب إيندهوفن أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هيرفينج لوزانو في الدقيقة 45.

واستغل هيرنفين النقص العددي في صفوف آيندهوفن ورد بهدفين عن طريق ستاين شارز ورضا قوجان نجاد في الدقيقتين 56 و83.

وحصد إيندهوفن نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أياكس أمستردام ، كما رفع هيرنفين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.