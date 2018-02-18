السويسري فيدرر يبلغ نهائي بطولة روتردام العالمية للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واجه المصنف الأول عالمياً السويسري المخضرم روجيه فيدرر في الدور النصف النهائي لبطولة روتردام العالمية للتننس، الإيطالي أندرياس سيبي.

ونجح فيدرر في الفوز باللقاء بمجموعتين للاشيء بواقع 6-3 / 7-6، وتأهل فيدرر إلى النهائي رقم 146 في مسيرته الحافلة في ملاعب التنس.

وصعد فيدرر إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ عام 2012، على حساب غريمه الإسباني رافاييل نادال بعد بلوغه المربع الذهبي للبطولة الهولندية عقب فوزه على الهولندي روبن هاسه في دور الثمانية.

ويلتقي فيدرر في المباراة النهائية، الأحد، مع البلغاري جريجور ديميتروف.