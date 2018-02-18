مانشستر يونايتد وساوثهامبتون يبلغان ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللعب تماماً أمام مضيفه هيديرسفيلد، واستطاع أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر يونايتد أدائه الجيد واستطاع أن يسجل الهدف الثاني عن طريق لوكاكو في الدقيقة 55.

ساوثهامبتون:

وتأهل ساوثهامبتون لذات الدور بفوزه على ويست بروميتش 2-1.

تقدم فريق ساوثهامبتون بهدف سجله ويسلي هوديت في الدقيقة 11، وأضاف دوسان تاديتش الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما سجل سالومون روندون هدف حفظ ماء الوجه لوست بروميتش في الدقيقة 58.