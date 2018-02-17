برشلونة يعزز صدارته للدوري وإشبيلية يعبر بصعوبة لاس بالماس في الليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد برشلونة سكة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على إيبار، بهدفين دون رد، في الجولة 24 من الليغا.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز ومدافعه خوردي ألبا، بعد أن سجلا هدفي الفريق في الدقيقتين 16 و88.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع.

إشبيلية:

تعلب إشبيلية على مضيفه لاس بالماس بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي إشبيلية وسام بن يدر وبابلو سارابيا في الدقيقتين 35 و50، فيما سجل هدف لاس بالماس جوناثان كاييري في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد لاس بالماس عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.