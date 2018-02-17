بايرن ميونيخ يحقق فوزه العاشر توالياً في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نادي بايرن ميونيخ تحطيم الخصوم في الدوري الألماني، وحقق فوزه العاشر توالياً، بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ 2-1، ضمن منافسات المرحلة 23 من البوندسليغا.

وتقدم فولفسبورغ بهدف سجله دانيل ديدا في الدقيقة 8، وتعادل بايرن ميونيخ عن طريق ساندرو فاجنر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام شتوتجارت.