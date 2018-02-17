ريال مدريد يسعى لمواصلة صحوته أمام بيتيس الأحد

الشارقة 24 - أسعد خليل :



يسعى ريال مدريد للاستفادة من الروح المعنوية الكبيرة التي يعيشها الفريق، عقب الفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يواجه ريال بيتيس في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحقق ريال مدريد 6 انتصارات، في آخر تسع زيارات لملعب بنيتو فيامارين، وفشل بالتسجيل مرة يتيمة في آخر 17 زيارة.



وسقط ريال مدريد ذهاباً على أرضه بهدف في الوقت القاتل، منهياً سلسلة قياسية من 73 مباراة نجح ريال بالتسجيل فيها، لذا يطمح بيتيس بالفوز عليه ذهاباً وإياباً للمرة الأولى منذ موسم 1999.



وبعد سلسلة من النتائج المخيبة لحامل لقب دوري أبطال أوروبا في آخر سنتين، استقامت نتائج الريال، إذ فاز 3 مرات في مبارياته الأربع الأخيرة.