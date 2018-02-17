النرويجية بيورغن أفضل رياضية في تاريخ الأولمبياد الشتوي

الشارقة 24 - أسعد خليل :



دخلت النرويجية ماريت بيورغن، تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد أن أصبحت أول رياضية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية تتوج بسبع ميداليات ذهبية، وذلك بعدما قادت الفريق النرويجي، يوم السبت، لإحراز ذهبية سباق التتابع، ضمن منافسات تزلج اختراق الضاحية بأولمبياد بيونغ تشانغ 2018 .



كذلك عادلت بيورغن الرقم القياسي لأكبر عدد من الميداليات بشكل عام، لرياضي في تاريخ الأولمبياد الشتوي، بعد أن رفعت رصيدها إلى 13 ميدالية، متساوية في ذلك مع مواطنها أولي إينار بيورندالن.



وتفوقت بيورغن البالغة من العمر 37 عاماً، بفارق ضئيل على السويدية ستينا نيلسون، لتقود الفريق النرويجي إلى انتزاع ذهبية سباق التتابع 4×5 كيلومترات، بعد منافسة شرسة.