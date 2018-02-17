جيرونا يكتسح ليجانيس في الدوري الإسباني لكرة القدم

جانب من اللقاء

الشارقة 24 – أسعد خليل:



دك نادي جيرونا، شباك ضيفه ليجانيس، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ثلاثية جيرونا، جاءت عن طريق، كريستيان ستوان، في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وكريستيان بروتوجيس، في الدقيقة 36، وخوانبي لوبيز في الدقيقة 85.



وبهذا الفوز رفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي رصيد ليجانيس عند 29 نقطة في المركز 12.