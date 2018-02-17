تشلسي وليستر سيتي يبلغان ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:
تأهل تشيلسي، لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة هال سيتي، بفوزه عليه 4-0، في دور الـ 16.
أهداف البلوز حملت توقيع، ويليان دا سيلفا "هدفين" في الدقيقتين الثانية و32، وبيدرو رودريغيز في الدقيقة 27 وأوليفيه جيرو في الدقيقة 42.
ليستر سيتي:
كما تأهل أيضاً لدور الثمانية ليستر سيتي بتغلبه على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.
ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيمي فاردي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.
تأهل تشيلسي، لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة هال سيتي، بفوزه عليه 4-0، في دور الـ 16.
أهداف البلوز حملت توقيع، ويليان دا سيلفا "هدفين" في الدقيقتين الثانية و32، وبيدرو رودريغيز في الدقيقة 27 وأوليفيه جيرو في الدقيقة 42.
ليستر سيتي:
كما تأهل أيضاً لدور الثمانية ليستر سيتي بتغلبه على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.
ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيمي فاردي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.