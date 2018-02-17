تشلسي وليستر سيتي يبلغان ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

جانب من لقاء تشلسي وهال سيتي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تأهل تشيلسي، لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة هال سيتي، بفوزه عليه 4-0، في دور الـ 16.



أهداف البلوز حملت توقيع، ويليان دا سيلفا "هدفين" في الدقيقتين الثانية و32، وبيدرو رودريغيز في الدقيقة 27 وأوليفيه جيرو في الدقيقة 42.



ليستر سيتي:



كما تأهل أيضاً لدور الثمانية ليستر سيتي بتغلبه على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.



ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيمي فاردي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.