على حساب هال سيتي وشيفيلد

تشلسي وليستر سيتي يبلغان ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

  • السبت 17, فبراير 2018 في 11:02 ص
  • جانب من لقاء تشلسي وهال سيتي
    جانب من لقاء تشلسي وهال سيتي
تأهل كل من تشيلسي وليستر سيتي، إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزهما على هال سيتي، وشيفيلد يونايتد، على الترتيب، ضمن منافسات دور الـ 16.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل تشيلسي، لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة هال سيتي، بفوزه عليه 4-0، في دور الـ 16.

أهداف البلوز حملت توقيع، ويليان دا سيلفا "هدفين" في الدقيقتين الثانية و32، وبيدرو رودريغيز في الدقيقة 27 وأوليفيه جيرو في الدقيقة 42.

ليستر سيتي:

كما تأهل أيضاً لدور الثمانية ليستر سيتي بتغلبه على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيمي فاردي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.