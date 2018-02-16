مينيسوتا تيمبرولفز يصعد للمركز الرابع في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل :



صعد مينيسوتا تيمبرولفز، للمركز الرابع في المجموعة الغربية لدوري السلة الأميركي، بفوزه على لوس أنجلوس ليكرز، بنتيجة 119 مقابل 111 نقطة، ضمن منافسات الجولة الـ60 .



تيمبرولفز تقدم في الربع الأول بـ25 مقابل 21 نقطة، لكن لوس أنجلوس أنهى الربع الثاني متقدماً 63 مقابل 62 نقطة.



وبقيت المباراة متقاربة المستوى في الربع الأخير، لكن إيفيكا زوباك منح التقدم لليكرز بفارق نقطة، قبل أن يمنح جيمي باتلر الصدارة لأصحاب الأرض بـ 100 نقطة مقابل 99، وساهم تاج غيبسون بنقاط ثمينة ليخرج مينيسوتا فائزاً بمباراة صعبة، بنتيجة 119 مقابل 111 نقطة.