السويسري فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة روتردام للتنس

روجيه فيدرر

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أثبت النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر، بأن العمر مجرد رقم في عالم الكرة الصفراء، وبأن ابن الـ 36 عاماً مازال قادراً على مقارعة شباب اللعبة، فقد تمكن القيدوم السويسري من بلوغ ربع نهائي بطولة روتردام المفتوحة للتنس، بفوزه على الألماني فيليب كولشرايبر بنتيجة 7 / 6 و7 / 5 في دور الـ 16 للمسابقة.



من جانبه، تأهل النجم البلغاري جريجور ديميتروف لدور الثمانية، للعام الثاني على التوالي، عقب فوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 (7 / 5).