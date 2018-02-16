لايبزيغ الألماني يقترب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم

فرحة لاعبي لايبزيغ بالفوز

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بات نادي لايبزيغ الألماني، قريباً من التأهل إلى ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه نابولي الإيطالي 3-1، في نابولي في ذهاب الدور الثاني.



وخاض نابولي، بطل 1989، المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي في مقدمتهم هدافه الدولي البلجيكي دريس مرتنز، وذلك لكون مدربه ماوريسيو ساري يعطي الأولوية للدوري المحلي، الذي يتصدره بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس.



وكان نابولي البادىء بالتسجيل عبر الجزائري آدم وناس في الدقيقة 52، لكن لايبزيغ أدرك التعادل عبر هدافه الدولي تيمو فيرنر في الدقيقة 61.



وتقدم لايبزيغ عندما تلقى النروجي التنزاني الأصل يوسف بولسن كرة خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل، وانطلق بسرعة متوغلاً داخل المنطقة قبل أن يهيئها إلى البرتغالي بروما غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي في الدقيقة 74.



وفي الوقت الذي ضغط فيه نابولي في الدقائق الأخيرة بحثاً عن التعادل، قاد السويدي إميل فورسبرغ هجمة مرتدة وهيأ كرة إلى فيرنر غير المراقب فسددها بيمناه على يمين الحارس الإسباني بيبي رينا في الدقيقة 90.