أندية ميلان وأرسنال وسبورتينغ لشبونة تقترب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل :



وضع نادي ميلان الإيطالي قدماً له في دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري 3-0.



أحرز باتريك كوتروني الهدف الأول لميلان في الدقيقة 45، قبل أن يضيف ريكاردو رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ثم سجل فابيو بوريني الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



سبورتينغ لشبونة



كما بات سبورتينغ لشبونة البرتغالي على مشارف دور الـ16 عقب فوزه الكبير 3-1، على مضيفه أستانا الكازاخي .



استغل أستانا مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، ليتقدم مبكراً بهدف حمل توقيع مارين توماسوف في الدقيقة السابعة، وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.



وفرض لشبونة سيطرته المطلقة على الشوط الثاني، لاسيما في بدايته، ليدرك لاعبه برونو فيرنانديز التعادل في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه جيلسون مارتينز وسيدو دومبيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و56.



تضاعفت معاناة أستانا في المباراة، خاصة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه يوري لوجفينينكو في الدقيقة 62، لحصوله على الإنذار الثاني.



أرسنال الإنجليزي



أصبح أرسنال الإنجليزي على مشارف التأهل للدور المقبل، إثر فوزه السهل، وبثلاثية نظيفة على مضيفه أوسترسوند السويدي.



تقدم الفريق اللندني بهدف عن طريق ناتشو مونريال في الدقيقة 13، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز سوتيريوس باباجيانوبولوس الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما أضاف النجم الألماني مسعود أوزيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 58.