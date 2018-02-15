الكرة الإنجليزية تسعى لاستعادة عرش القارة العجوز

الشارقة 24 - أسعد خليل :



كشرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، عن أنيابها في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تواجد 5 أندية في ثمن نهائي الأبطال، واقتراب كل من مانشستر سيتي وليفربول من التأهل لربع النهائي بفوز الأول على بازل، والثاني على بورتو.



وتسعى أندية إنجلترا للعودة من جديد للسيطرة على عرش الكرة في أوروبا.



وانطلقت منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، بفوز ساحق لمانشستر سيتي برباعية نظيفة على بازل السويسري، وكانت النتيجة هي الأكبر التي يحققها في تاريخ الأندية الإنجليزية في البطولة الأوروبية.



ولم يصمد هذا الرقم القياسي أكثر من 24 ساعة، بعد أن حطمه ليفربول بفوزه 5-صفر على بورتو البرتغالي، مساء الأربعاء.



وإلى هذه الأهداف التسعة، يجب أن نضيف الهدفين اللذين سجلهما توتنهام في المباراة، التي تعادل فيها 2-2 خارج ملعبه مع يوفنتوس الإيطالي.



وفي الأسبوع المقبل، سوف يأتي الدور على ناديين آخرين يمثلان الكرة الإنجليزية، وهما تشيلسي الذي سيستضيف برشلونة، ومانشستر يونايتد الذي سيحل ضيفاً على إشبيلية.



وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تشارك فيها خمسة أندية من نفس إحدى بطولات الدوري المحلي، في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.



وبطولة الدوري الإنجليزي هي الأكثر ثراء في العالم، ولكن أنديتها لا تنجح في التألق في دوري أبطال أوروبا.



ومنذ أن فاز تشيلسي باللقب الأوروبي في 2012، مرت خمس سنوات من دون أن يصل أي فريق ممثل للكرة الإنجليزية إلى نهائي دوري الأبطال.



وبمراجعة قائمة الفرق العشرين التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي للنسخ الخمس الأخيرة للبطولة الأوروبية، لن نجد من بينهما سوى تشيلسي ومانشستر سيتي فقط ممثلين للدوري الإنجليزي في مناسبتين فقط في عامي 2014 و2016 على الترتيب.



ويبدو أن العام الجاري، هو عام العودة الحقيقية للكرة الإنجليزية إلى التألق، وتحقيق الإنجازات في دوري أبطال أوروبا، فقد ظهرت مؤشرات هذا التصور في دور المجموعات.



وحققت الأندية الإنجليزية 21 فوزاً من أصل 30 مباراة لعبتها في هذا الدور، مسجلة 80 هدفاً مقابل استقبال شباكها لـ 26 هدفاً.