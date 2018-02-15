شالكه الألماني يمدد تعاقده مع النمساوي شوبف حتى 2021

أليساندرو شوبف

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أعلن نادي شالكه، المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم، تمديد تعاقده مع النمساوي أليساندرو شوبف حتى 2021.



وانضم شوبف البالغ من العمر 24 عاماً، لنادي شالكه في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2016 قادماً من نادي نورنبرج.



وكان مقرراً أن ينتهي تعاقد شوبف مع شالكه في 2019 قبل أن يمدد تعاقده لمدة عامين.