بعد أدائه الجيد

شالكه الألماني يمدد تعاقده مع النمساوي شوبف حتى 2021

  • الخميس 15, فبراير 2018 في 6:49 م
  • أليساندرو شوبف
    أليساندرو شوبف
قام نادي شالكه الألماني لكرة القدم، بمكافئة لاعبه النمساوي أليساندرو شوبف، على أدائه الجيد في الآونة الأخيرة وأعلن تجديد التعاقد معه حتى موسم 2021.
الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي شالكه، المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم، تمديد تعاقده مع النمساوي أليساندرو شوبف حتى 2021.

وانضم شوبف البالغ من العمر 24 عاماً، لنادي شالكه في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2016 قادماً من نادي نورنبرج.

وكان مقرراً أن ينتهي تعاقد شوبف مع شالكه في 2019 قبل أن يمدد تعاقده لمدة عامين.