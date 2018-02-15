المنتخب الألماني يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تمسك المنتخب الألماني، حامل لقب كأس العالم، من الحفاظ على صدارة التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما وصل منتخب أيسلندا لأفضل مركز في تاريخه محتلاً المركز الثامن عشر عالمياً.



وحصل المنتخب الألماني على 1602 نقطة متفوقاً على نظيره البرازيلي، صاحب المركز الثاني برصيد 1484 نقطة والمنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، الذي جاء في المركز الثالث برصيد 1358 نقطة.



بينما حافظ المنتخب التونسي على صدارة المنتخبات الأفريقية حيث احتل المركز الثالث والعشرين عالمياً، فيما تراجع المنتخب المصري 13 مركزاً في التنصيف العالمي حيث احتل المركز الـ 43 عالمياً، والخامس إفريقياً، بعد أن كان الشهر الماضي في المركز الثلاثين.