واشنطن يصعد للمركز الرابع في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف نيويورك نيكس، فريق واشنطن ويزاردس ضمن منافسات الجولة الـ 57 من دوري السلة الأميركي.

بدأ صاحب الأرض فريق نيويورك المباراة بقوة، واستعان برميات عدد من لاعبيه، منهم أنس كانتر، الذي رفع تفوق الفريق بهذه الرمية إلى 39 نقطة مقابل 26 نقطة لواشنطن.

تيم هارداواي، الذي سجل 37 نقطة لنيويورك في اللقاء، سجل رميات متتالية في الشوط الثاني لفريق نيويورك ليساعده على التفوق مع نهاية الشوط بـ 72 نقطة مقابل 51.

واشنطن شن هجمات متتالية في الشوط الثالث ساعدته على إزالة الفارق ثم تقدم الفريق 89 نقطة مقابل 87 إثر هذه الثلاثية من ماركيف موريس.

آمال نيويورك في الفوز بالمباراة تبددت تماماً برميات محكمة من نجم واشنطن، برادلي بيل، الذي سجل 36 نقطة، ليقود الفريق للفوز بالمباراة بـ 118 نقطة مقابل 113 نقطة لنيويورك نيكس، وبهذا الفوز صعد واشنطن للمركز الرابع في المجموعة الشرقية.