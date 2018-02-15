اتحاد الكرة السعودي يصدر قرارات انضباطية تاريخية صارمة

الشارقة 24 - محمود علي:



أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، يوم الأربعاء، عن قرارات انضباطية تاريخية وصارمة، بعد انتهاء تحقيقات عدد من الجهات الرقابية بالمملكة، نظراً لطبيعة المخالفات المنظورة منذ خمسة أشهر.



جاء القرار الأول متضمناً حرمان سلمان القريني الأمين العام في نادي النصر سابقاً من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة في المملكة، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 200 ألف ريال لانتهاكه لائحة الانضباط والأخلاق، حيث خالف القريني اللائحة بعد مخاطبته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن تأخير دفع غرامات ماليه لناديه، متعذراً بأسباب أوجدت ضرراً بسمعة الرياضة السعودية.



كما تم حرمان عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد سابقاً، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 20 عاماً في المملكة، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 200 ألف ريال، لمخالفته لائحة الانضباط والأخلاق، حيث أفرزت التحقيقات عن وجود توقيعات مزورة للاعبين تفيد باستلامهم مستحقاتهم المالية، بعد أن رفع النادي طلباً لنيل الرخصة الآسيوية.



كما تم حرمان أحمد عثمان الحسن سكرتير نادي الرائد من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة في المملكة، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 200 ألف ريال، لمخالفته لائحة الانضباط والأخلاق.



وكذلك تم حرمان خالد محمد أبو غرارة مستشار رئيس نادي النصر لشؤون الاحتراف، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة في المملكة، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 200 ألف ريال لمخالفته لائحة الانضباط والأخلاق.



وألزمت اللجنة، جواو بينيدو محرر الفيديو التقني بنادي التعاون، بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام فريق أحد ضمن مباريات الدوري السعودي.



كما تم إلزام رامون دياز مدرب الهلال، بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام فريق النصر ضمن مباريات الدوري.



وتم إلزام نادي النصر بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لحصول ستة من لاعبيه على ست بطاقات صفراء، أمام الهلال في الدوري.



وتم إلزام مسؤول الاستثمار بنادي النصر فراج الشمري، بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لدخوله مع الجهاز الإداري والفني للمضمار، رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال ضمن مباريات الدوري.